L'Arme Fatale 1 : le début d'une saga mythique !

Ce buddy movie (film rassemblant un duo très différent qui ne devrait a priori pas fonctionner) influencera toute une génération avec Bad Boys, Men in black, etc. Normalement le rôle de Martin Riggs devait être tenu par Bruce Willis mais celui-ci privilégiera la future saga Die Hard en tournant Piège de Cristal.

Sur une bande-originale signée par l'incroyable Eric Clapton, Danny Glover et Mel Gibson enchaînent les cascades pour lesquelles ils ont dû se préparer de manière intensive. Le film sera d'ailleurs dédié au cascadeur américain Dar Robinson qui est décédé peu après le tournage dans un accident de moto.

Résumé :

Martin Riggs est l'arme fatale. Cet ancien membre des forces spéciales est devenu un policier de Los Angeles incontrôlable et suicidaire depuis la mort de sa femme dans un accident de voiture. Roger Murtaugh, sergent de police à deux ans de la retraite, va devoir enquêter avec lui sur le suicide d'une call girl. Après quelques inévitables tensions, les deux policiers finissent par sympathiser et devenir amis. Mais leur enquête s'avère plus complexe qu'il n'y parait, et ils vont mettre au jour un trafic d'héroïne contrôlé par des vétérans du Vietnam.