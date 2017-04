L'amitié entre Auteuil, Jugnot et Berléand mise à rude épreuve

"Entre amis" est une grande histoire de retrouvailles

D'abord, celle de Gérard Jugnot et Daniel Auteuil près de trente après leur dernière collaboration avec la comédie "Pour cent briques, t'as plus rien". Mais aussi celle de François Berléand et Gérard Jugnot, qui se retrouvent après "Les Choristes", ainsi que Daniel Auteuil après "L'Adversaire".

Avec cette comédie, Olivier Baroux signe son 8e long-métrage. Si l'histoire se déroule à huis-clos sur un bateau en pleine mer, le film a été en majeur partie tourné en studio.