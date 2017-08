L’absence prolongée de Val Kilmer inquiète ses fans

Depuis le mois de juillet, il annule toutes ses apparitions. C’est la projection de son spectacle " Citizen Twain ", le 11 juillet qui a souffert en premier de son absence. Deux semaines plus tard, l’acteur remet ça et annule sa participation au Comic Con de Tampa Bay. Dans les deux cas, il utilise Twitter pour se justifier et évoque des " trucs de famille " qui nécessiteraient sa présence.