Kyle Craig de "Training Day" rejoint Chris Pine pour une nouvelle série !

Bien que "Training day" a révélé Justin Cornwell au grand public dans le rôle de Kyle Craig, il aura bientôt la chance de faire partie du casting de "I Am the Night" aux côtés de Chris Pine, India Eisley et Dylan Smith.

A l'heure qu'il est, son rôle est encore inconnu mais pourquoi ne pas déjà vous donner l'eau à la bouche ?

Après leur collaboration dans "Wonder Woman", Chris Pine et Patty Jenkins se retrouvent pour la réalisation de cette nouvelle série qui raconte l'histoire de Fauna Hodel (India Eisley) en 1949. Abandonnée par sa mère au fin fond d'un casino du Nevada, son histoire est trouble. Pour retrouver son passé, elle va suivre une piste sinistre, qui la rapprochera d'un gynécologue hollywoodien infâme, le docteur George Hodel (Chris Pine), impliqué dans la débauche hollywoodienne la plus glauque, et autour du meurtre légendaire du "Dahlia noir" ...

Cette série américaine de 6 épisodes est prévue pour les salles de cinéma américaines début 2019, plus d'infos suivront.