Kesha dévoile sa chanson pour la BO d'Angry Birds 2 (vidéo)

Sur Instagram, la chanteuse a alimenté le suspens en postant plusieurs photos de mystérieuses plumes colorées, avant de dévoiler son nouveau titre “Best Day”, remixé par Ryan Lewis. Dans un communiqué, Keisha a déclaré avoir voulu “écrire une chanson qui donnerait aux gens le sentiment de se sentir bien. La vie peut parfois être difficile, et je voulais écrire quelque chose à écouter le matin pour me souvenir d’être heureuse, reconnaissante, positive et de me rappeler que je pouvais choisir de passer le meilleur jour de ma vie. Tous les jours "