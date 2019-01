Keira Knightley incarne Colette, précurseuse du féminisme

Colette était, pour son époque, déjà très en avance dans sa façon de penser et cela se ressentait dans ses écrits ! Il y a donc ce côté avant-gardiste en Colette qui a été mis fortement en avant dans le film et qui dicte le déroulement de celui-ci. Keira Knightley pense que cet élément est un gros point positif du long-métrage et l'a bien ressenti dès la lecture du script :

"Tu commences à le lire et là tu penses : 'Oh, ok, c'est un film d'époque, ok. Je sais ce qu'il va se passer maintenant, et maintenant, et... Attends une minute !'

Toutes les 2,3 pages, tu te dis : 'Ah, ok, ils dorment ensemble avant d'être mariés, ce n'est pas commun dans les films d'époque.' J'aime ce genre de surprises et la façon avec laquelle le film devient de plus en plus moderne (...)"

"Colette" sortira dans les salles obscures ce mercredi 16 janvier 2019.