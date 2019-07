"Keanu" : la comédie complètement barrée avec Key & Peele

Outre-Atlantique, Keegan-Michael Key et Jordan Peele sont connus pour leur duo explosifs et désopilants. Ensemble, ils ont créé la sitcom "Key and Peele” en 2012. Après 5 saisons et 52 épisodes de sketchs tous plus farfelus les uns que les autres, ils ont conquis le public américain et remportés plusieurs récompenses. Depuis, tout roule !

On peut désormais entendre la voix de Keegan-Michael Key dans la V.O du tout nouveau “Roi Lion”, ou le voir dans des séries à succès comme “Friends from College” (pour ne citer que ça).

Jordan Peele s’est lui aussi essayé au doublage avec “Big Mouth”, et a également tourné dans plusieurs films et séries. Mais ce qui l’intéresse surtout, c’est la réalisation… de films d’horreur. Après “Get Out” en 2017 qui a cartonné, il a rempilé avec “Us”, sorti en mars 2019.