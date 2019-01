Karin Viard dans la peau d'une mère à la grossesse tardive

Dans chaque petit détail de cette folle famille, on retrouve le quotidien, les problèmes, les moments de tendresse et d'humanité d'une famille totalement ordinaire à laquelle tout le monde peut s'identifier. Que ce soit dans la petite grand-mère Mamillette à la fois fragile et perspicace (Hélène Vincent), dans la jeune mère et fille déglinguée et coeur tendre (Manon Kneusé) ou encore dans le père bien souvent à la ramasse mais toujours prêt à rattraper ses boulettes (Philippe Rebbot).