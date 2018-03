Kad Merad : son prochain grand rôle risque de vous étonner !

Alors qu’ils n’avaient plus collaboré depuis "On a marché sur Bangkok" en 2014, leur cinquième long-métrage en commun s’annonce explosif !

Avec comme titre "I’m Just a Gigolo", on peut s’attendre à tout. D’après Satellifax, Kad Merad jouera le rôle d’un "gigolo, séducteur vieillissant qui se fait larguer par la maîtresse qui l’entretenait jusqu’alors et qui lui préfère un homme plus jeune."

Tiens, tiens, voilà un personnage "sensuel" qui est non sans rappeler un certain Manitas De la Bitas…

En réalité, le film est l’adaptation de la comédie américaine de Keri Marino, "How to Be a Latin Lover", avec Eugenio Derbez, Salma Hayek, Rob Lowe et Kristin Bell.

Pas encore de date de sortie mais le tournage est prévu cet été sur la Côte d’Azur.