Kad Merad et Alice Taglioni sont à Bangkok !

On nous a menti.

Le scénario du film se repose sur une rumeur ayant donné naissance à une théorie du complot. L'objet de cette rumeur, c'est la mission Appolo 11. Durant cette expédition spatiale dont le but était de poser, pour la première fois, un pied sur la Lune, il s'avère que 60 secondes d'enregistrement sont manquantes. Cette coupure, vue de tous lors de la retransmission en télévision, va pousser certaines personnes à se demander si on ne nous avait pas caché quelque chose... Et c'est là qu'interviennent Kad Merad et Alice Taglioni !