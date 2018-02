Justin Timberlake fait le SHOW en 5 vidéos !

Enfin, et on l'oublie trop souvent, Justin est plus qu'un chanteur, il est aussi comédien !

On a pu le voir dans Bad Teatcher au côté de son ex, Cameron Diaz, dans Sexes entre amis avec Mila Kunis ou encore dans l'excellent Time out.

Ce 16 février, le mari de Jessica Biel jouera au côté de Ben Affleck et Gemma Arterton, dans Players. Mieux qu'une vidéo, un film à voir sur La Deux à 20h35.