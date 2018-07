"Julieta" : un drame sombre et séduisant signé Almodóvar

Julieta Julieta, la cinquantaine, termine ses cartons à la veille de son départ pour le Portugal où elle projette de s'installer avec Lorenzo, son compagnon. Mais, par hasard, elle croise Béa, une amie d'enfance de sa fille. Quelques jours plus tôt, Béa a justement croisé Antia à Côme et donne à Julieta de ses nouvelles. Le lendemain, cette dernière annonce à Lorenzo qu'elle ne partira pas avec lui. Puis elle s'attèle à l'écriture d'un récit qu'elle destine à sa fille qu'elle n'a pas vue depuis une douzaine d'années, et à travers lequel elle se résout à lui révéler un lourd secret. D'après trois nouvelles du recueil Fugitives d'Alice Munro : Hasard, Bientôt et Silence.