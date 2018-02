Julie Gayet : la demande insolite de ses fans concernant François Hollande

Interviewée par le magazine Society, lorsque le journaliste évoque le cas du chirurgien qui a récemment été condamné pour avoir gravé ses initiales sur le foie de deux patients, l'actrice rebondit immédiatement. Elle avoue que des fans lui ont déjà demandé de "signer François Hollande" à la place de son propre nom en autographe. "C’est bizarre, non ?" s’est-elle amusée !

On le confirme ! Surtout que l’actrice de 45 ans tient à son indépendance. Nommée à la prestigieuse cérémonie des Oscar en sa qualité de productrice pour "L’insulte" et "Visages, villages", c’est sans François Hollande qu’elle s’y rendra le 4 mars, mettant ainsi fin aux spéculations des journalistes qui s’attendaient déjà à de beaux clichés glamour du couple…

"Non, je ne serai pas accompagnée, a-t-elle affirmé sur CNews. C’est vrai que… chacun son métier, chacun son monde et on respecte ça. Et même si on est très liés, côte à côte, non non, je serai seule."