"Julie et Julia" : Film au croisement de deux incroyables histoires vraies avec Meryl Streep

Deux histoires vraies, un magnifique film

Au travers de "Julie et Julia", c'est les vies de deux grandes femmes qui ont été croisées ! Julia Child était une cuisinière de renom. Elle est la première américaine à faire découvrir la cuisine française à ses congénères. En France, elle suit des études culinaires dans l'école "Le Cordon Bleu" et en ressort diplômée. Elle animera de nombreuses émissions télévisées après avoir coécrit "Mastering the Art of French Cooking" dans l'année 60.

Quant à la new-yorkaise Julie Powell, elle décide un jour de changer de vie et se lance un défis totalement fou. Elle souhaite réaliser les 524 recettes du livre de Julia Child en 356 jours et raconter ses différentes expériences dans son blog. Elle a d'ailleurs été vue comme une pionnière en la matière avec son blog personnel qu'elle adapta par la suite en livre, tellement ce dernier était populaire ! Le livre en question avait comme titre "My Year of Cooking Dangerously"