Julie Depardieu partage un souvenir traumatisant avec son père !

Les aventures des Leroy et des Bernard à la montagne touchent déjà à leur fin !

Après des premiers épisodes riches en rebondissements, la série se termine en beauté avec trois inédits le jeudi 29 novembre dès 20h30 sur La Une.

Coup de tonnerre aux Chamois : si le Père Cyril n'est pas le père biologique d'Emma, c'est donc que Marie-Odile l'a eue avec un autre homme, ce qui implique qu'elle a trompé Étienne il y a 25 ans. Cependant, Marie-Odile jure ses grands dieux qu'elle n'a pas eu d'amant... sans convaincre personne : ni les Bernard, ni Emma et encore moins Étienne. Humilié, trahi, blessé, Étienne décide de quitter sur le champ et sa femme et les Chamois. Il retourne à Paris. Une décision qui n'arrange pas du tout Krystel, dont les collègues, en fouillant le bureau de leur patron, y ont malencontreusement mis le feu. Si Étienne rentre maintenant, tout le monde se fera virer...