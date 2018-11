Julia Roberts se confie enfin sur la photo d'elle dont tout le monde a parlé…

Inédit pour l'époque, la photo fait le tour des médias en un temps record. On ne parle que de ça, au détriment du film qu'elle était venue présenter.

Engagement féministe ou simple oubli ?

Près de 20 ans plus tard, la question demeure alors que les poils s'invitent de plus en plus sur le tapis rouge…

Tout comme Busy Philipps, présentatrice du talkshow Busy Tonight, on brûlait de connaître la réponse ! Invitée sur le plateau à l’occasion de la sortie de sa nouvelle série "Homecoming", la star a enfin répondu avec beaucoup d’humour.

"J'ai bien l'image de ce moment en tête, a déclaré l’actrice sous les rires du public. Je pense que j'avais juste mal calculé la longueur de mes manches et mon salut, et ce que donnerait la combinaison de ces deux éléments en révélant quelque chose de personnel à mon sujet."

Pas de prise de position donc, mais "juste une part de la déclaration que je fais en tant qu'humain sur la planète, pour moi-même" s'amuse Julia Roberts.

On connaît enfin le fin mot de cette histoire un poil... tirée par les cheveux ?!