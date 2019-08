Jude Law explore son côté sombre dans "Le Roi Arthur : La Légende d’Excalibur"

On pourrait croire que se glisser dans la peau d'un tyran est chose complexe au vu de la psychologie du personnage. Il n'en est rien assure Jude Law, au contraire ! Le tout est de comprendre ses émotions, ce qui l'anime.

"L'élément qui m'a plu, dès la première lecture, c'est le prix qu'il paye et la peine qu'il vit. Le fait qu'il soit capable de souffrir pour atteindre son but. Il faut toujours se mettre à la place de son personnage pour le rendre plus réel. J'aimerais vous dire que jouer des personnages mauvais, c'est plus difficile, mais en fait pas du tout" raconte-t-il sur RTL.

C'est un Jude Law comme vous ne l'avez rarement vu, mais totalement dans son élément, qui vous attend.