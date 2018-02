"Joséphine" : connaissiez-vous ces 4 anecdotes sur le film avec Marilou Berry ?

Vous le saviez peut-être déjà, Joséphine est avant tout un personnage de BD créé par Pénélope Bagieu. Les trois tomes de la saga sont des petits phénomènes à eux seuls. La série s'est vendue à plus de 200 000 exemplaires !

Son fameux personnage, une célibataire trentenaire drôle et décalée en quête de l'homme idéal, est la digne héritière de Bridget Jones. C'était une évidence qu'elle se retrouve au cinéma où le succès est une fois de plus confirmé, 600 000 entrées pour le premier opus, 627 000 pour le second. Une consécration !