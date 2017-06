Joey Starr interprète Simone Veil

Fabrice du Welz et Emmanuelle Béart pour Vinyan - DAMIEN MEYER - AFP

Le réalisateur belge Fabrice du Welz avait prévenu, le film est très sombre et l'histoire est violente. L'un des plus grands experts en tir de combat est entraîné dans une série d’attaques à main armée et de meurtres. Pris au piège d’une véritable poudrière, il n’aura pas d’autre choix qu’embrasser son côté obscur pour survivre…

Au casting, Joey Starr est entouré de Gérard Lanvin, Simon Abkarian et de la belle Alice Taglioni, mais aussi Philippe Nahon et Jo Prestia qui avaient tous les deux joué dans Calvaire (prix du jury à la semaine de la critique du Festival de Cannes) du réalisateur belge.