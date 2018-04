Jennifer Aniston et Brad Pitt de nouveau ensemble ?

Le magazine américain Star a fait très fort en publiant début avril une photo "en exclusivité mondiale" du couple à nouveau réuni en train de s’embrasser !

Une info immédiatement démentie par le site Gossip Cop en apportant la preuve que la photo avait été trafiquée, retrouvant les deux clichés d’origine. Si les deux acteurs bénéficient d'un fort capital sympathie auprès du public, la presse people est décidément prête à tout pour vendre du rêve aux lecteurs.

À l’occasion, le magazine Grazia a épluché les plus belles rumeurs venues tout droit des États-Unis.

On apprend notamment que George Clooney et la mère de Brad, Jane Pitt, joueraient aux entremetteurs. Mieux encore, le couple se serait fiancé et chercherait déjà la maison de leur rêve ! Des informations certifiées par des "sources proches" qui n'ont pour l'instant jamais dépassé le stade de ragot...

13 ans après leur rupture, force est de constater que l’ex-couple déchaine toujours autant les passions !