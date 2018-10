Jean Dujardin rétréci de 40 cm, c'est dans votre prochaine séance VIP !

Le moins qu'on puisse dire, c'est que Jean Dujardin incarne ici un personnage bien différent que celui du beau gosse classe et sûr de lui qu'on a l'habitude de voir dans "The Artist", "La French", ou dans les "OSS 117".

Sur son rôle dans "Un homme à la hauteur", l'acteur de 46 ans reconnait avoir été d'abord dubitatif, "J'avais peur que ça soit ridicule, mais dès le premier jour, j'ai vu que ça fonctionnait" confie-t-il dans une interview de C à vous.

Virginie Efira ajoute qu'avoir Jean Dujardin à ses genoux "c'est pas si mal pour une fois".

Des effets spéciaux convaincants

Que les téléspectateurs se rassurent, Jean Dujardin garde bien sa taille initiale pendant le tournage : "Je jouais en regardant entre ses pectoraux et lui en regardant le nuage au-dessus de ma tête", explique Virginie Efira à Radio Contact.

Mais la petite taille d'Alexandre n'est pas uniquement le fait de manipulations digitales : "On oublie souvent de parler de Brice, ma doublure d'1m40, qui m'a un peu raconté son quotidien. Je ne peux pas dire que j'ai tout compris de sa vie. Mais c'est vrai que, parfois, on nous enlevait un sens, on ne marche qu'au verbe et on ne se voit pas", explique-t-il.