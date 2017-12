Jean Dujardin et Claude Lelouch cassent les clichés sur l'amour

Dans ce film plein d’humanité né d’une idée de Jean Dujardin et Elza Zylberstein, Claude Lelouch raconte une histoire d’amour autrement et parle de l'incroyable fertilité du sentiment amoureux.

Un duo insolite et improbable, c'est ce qui a séduit le réalisateur : "Je savais que leur association allait casser les codes et les clichés du couple. Aujourd’hui, on est saturés d’histoires d’amour. Tout a été dit, tout a été raconté, et ce qui est intéressant de nos jours dans une relation, c’est de gratter, d’aller au fond des choses pour changer d’angle" raconte-t-il à Allociné.