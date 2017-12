Cycle Jason Bourne : la saga débarque sur la RTBF

Laissé pour mort, Jason Bourne se réfugie en Italie et entreprend une lente remontée dans le temps en quête de son identité. Après l'assassinat de sa compagne, il retrouve l'instigateur du programme Treadstone qui a fait de lui un tueur froid. S'estimant vengé par la mort de ce dernier, il n'aspire plus qu'à vivre en paix. Mais le département de la Défense lance en grand secret un second programme encore plus sophistiqué, Blackbriar, visant à fabriquer une nouvelle génération de tueurs surentraînés. Et Jason constitue toujours une menace à effacer au plus vite.