"Jason Bourne" : Cinquième film de la saga

L'actrice ayant incarné Lara Croft très récemment, s'était, à l'occasion de la sortie de "Jason Bourne" exprimée en interview sur ce qu'elle pensait de son personnage, du film, ainsi que de la place des "femmes fortes" dans les films : "Mon personnage est très ambigu. Même en connaissant la fin du film, c'est toujours, je l'espère un petit peu, un mélange de croyances à propos de qui elle est vraiment et de ses véritables intentions." a-t-elle déclaré pour madmoizelle.

Toujours dans le même échange, l'actrice suédoise s'exprime sur le film : "Je dirais que ce sont les gens qui me font choisir un projet. Pour "Bourne", j'étais très impatiente... Pas seulement parce que je suis une fan de la franchise, à la base, mais de savoir que Matt Damon qui est l'un des acteurs les plus brillants qui existent et Paul Greengrass qui est un excellent réalisateur, allaient collaborer ensemble à nouveau et faire ce nouveau volet."