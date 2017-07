Jacques Weber et Muriel Robin en couple !

Jusqu'au soir où celle-ci craque et disparaît. Lorsque sa famille la retrouve, le lendemain matin, Juliette -apparemment victime d'une étrange amnésie- les a totalement oubliés ! Souriante et sereine, elle ne se souvient ni de ses enfants, ni de son mari, ni de son métier. Ils vont devoir se présenter à elle, en prendre soin, et surtout se débrouiller seuls quelques temps. Juliette -qui n'a bien sûr jamais perdu un seul de ses souvenirs- se repose enfin et s'amuse à les observer dans la pagaille. Mais le jour où elle s'apprête à leur avouer le mauvais tour qu'elle leur a joué, Juliette surprend de loin son mari dans les bras de la voisine. Croyant sa femme amnésique, celui-ci pousse même le vice jusqu'à installer sa maîtresse chez eux. La guerre va commencer !