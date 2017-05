"Invincible", l'incroyable histoire vraie d'un athelète maudit

En 1941, la concession internationale de Shanghaï semble ignorer tout de l'occupation japonaise du reste du pays. James Graham, jeune fils d'un industriel britannique, y vit une existence protégée et pleine d'aventures imaginaires. Mais l'attaque de Pearl Harbour marque la fin de cet état de grâce, et James se retrouve séparé de sa famille. Condamné au statut d'errant, il se retrouve finalement emprisonné dans un camp de prisonniers où il doit apprendre à survivre...

Il transforme sa détention en aventure et se rend indispensable à tous. Cette aventure durera quatre ans...

Avec Christian Bale (Jim), John Malkovich (Basie), Miranda Richardson (Mme Victor), Joe Pantoliano (Frank Demarest), Leslie Phillips (Maxton)

Réalisation : Steven Spielberg