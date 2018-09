"Insoupçonnable" : quelle est cette nouvelle série française à ne pas manquer ?

La série suit les investigations de la police lyonnaise sur le meurtre d’une jeune femme, ex-épouse d’un notable. Mais l’enquête ne progresse pas et le Préfet de Sécurité fait appel à Chloé Fisher, commandant de police de l’OCRVP (Office Central de Répression des Violences aux Personnes), pour suivre l'affaire de plus près.

En parallèle de l'enquête, le meurtrier Paul Brodsky, un père de famille qui semble irréprochable, continue ses crimes au nez et à la barbe des forces de l'ordre.

La traque commence…

"Insoupçonnable" est un vrai jeu du chat et de la souris angoissant entre un tueur en série et l’enquêtrice qui le traque sans relâche. Dès le début on sait qui est l'assassin, il s'agit donc de découvrir comment Chloé Fisher va arriver jusqu'à lui et l'arrêter.