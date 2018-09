"Insoupçonnable" : quand Emmanuelle Seigner casse son image...

Après avoir conquis le cinéma dans "Place Vendôme" ou encore "La Vénus à la fourrure" et "Le Scaphandre et le papillon", on peut parler d'une réussite pour ses premiers pas à la télévision où on la retrouve dans un registre inédit pour elle. Et c'est précisément ce qui l'a séduite, l'opportunité de casser son image !

"Chloé est à la fois très féministe et agit comme un homme. Elle dirige des hommes et cache aussi une fêlure. Pour moi, c’était un défi. Dans la vie, j’ai beaucoup de caractère mais au cinéma on m’a vue davantage dans des rôles de femme-objet. Là, c’est Chloé la chef ! On a toutes envie de jouer une femme forte et de prendre le pouvoir." confie-t-elle.

Pari réussi ! Alors qu'on arrive bientôt au dénouement de l'histoire, son interprétation de ce personnage "entre Colombo et Super Jaimie" met tout le monde d'accord. Un premier rôle féminin fort qui tient la route face à un Melvil Poupaud terrifiant !