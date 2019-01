"Infidèle", une nouvelle série à ne pas manquer avec Claire Keim !

"Plus que d’un adultère, c’est l’histoire du sentiment d’être trompé." raconte l’actrice principale au micro de LCI.

"Ce qui est très intéressant dans la série, c’est à quel point ça explore tous les travers de l’infidélité, réels ou supposés, ce que ça provoque chez nous, les autres, le regard des autres. Souvent on est la dernière personne au courant. Ça aussi c'est extrêmement douloureux. (…) En plus elle, elle est médecin. Elle est censée prendre soin des autres et elle se retrouve fragilisée."

Doté d’un casting qui envoie du lourd, avec Jonathan Zaccaï dans le rôle du mari ou encore Chloé Jouannet, la fille d’Alexandra Lamy qui débute une carrière de comédienne, préparez-vous de surcroit à "un suspense fou" dans cette série inédite en 6 épisodes.

Les deux premiers vous attendent le dimanche 6 janvier à 20h45 sur La Une.