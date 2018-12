Inédit : Lucie Lucas mène l’enquête dans "Les enfants du secret"

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais certains d'entre vous reconnaitront sans doute son visage. Formé au Cours Florent, Pierre-Yves Bon compte parmi ses premières apparitions télévisuelles des séries comme "RIS police scientifique" en 2012, mais aussi "Alice Never" et "No limit", la série créée par Luc Besson.

Plus récemment, vous avez pu l’apercevoir au côté de Cécile Bois dans la dernière saison de "Candice Renoir" ou dans l’épisode "Tous pour un" de "Joséphine ange gardien"… Le début d’une belle carrière au petit écran marquée par quelques incursions au cinéma.

Au casting

A ses côté dans "Les enfants du secret", comptez sur la présence de Marianne Basler, Yvon Back, Jérôme Anger et Didier Flamand que vous aurez l'occasion de retrouver aussi dans "Coup de foudre sur un air de Noël" ce jeudi 13 décembre sur La Une.