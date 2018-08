INÉDIT : La saison 2 du "Bureau des légendes" avec Mathieu Kassovitz !

Pour cette deuxième saison, on retrouve Mathieu Kassovitz en tête d'affiche, Jean-Pierre Darroussin, Sara Giraudeau mais bien d'autres encore.

"Dans cette série 2, on monte d'un cran à tous les niveaux" confie Sara Giraudeau à Allociné, Darroussin évoque d'ailleurs "des situations de plus en plus inexplicables, de plus en plus graves". Le mot de la fin est pour notre protagoniste incarné par Kassovitz : "On est ici dans quelque chose de plus viscéral encore que la première saison".