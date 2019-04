"Inception" : Quand Léo DiCaprio s'immisce dans vos rêves

Idée du scénario

Avec un scénario d'une telle originalité, il est normal de se demander comment Nolan a-t-il élaboré "Inception". Il a fallu 10 ans de réflexion au réalisateur pour créé cet exceptionnelle intrigue :

"J’étais fasciné par les rêves et par la relation entre notre vie diurne et notre vie nocturne. Le fait que les éléments d’un rêve – qu’ils soient angoissants, réjouissants ou surnaturels – soient produits par notre propre esprit m’a toujours semblé être un paradoxe intéressant."

Dans "Inception", il est possible de s'immiscer dans les rêves d'autrui. Et tant que la personne en question est endormie, ceux-ci paraissent réels. Dans cet état de subconscience, les secrets les plus profonds peuvent être dérobés... Le réalisateur poursuit :

"On voulait suggérer qu’une idée est incontestablement le parasite le plus résistant et le plus puissant qui soit. Il en reste toujours une trace quelque part dans votre esprit. C’était fascinant d’imaginer qu’une personne mette au point un procédé pour envahir vos rêves, de manière très concrète, et s’approprie une de vos idées, aussi intime soit-elle." Propos recueillis par Allociné.