Ils sont célèbres, mais saviez-vous qu'ils étaient de la même famille ?

Jake Gyllenhaal, le beau cowboy de Brokeback Mountain, héros de Prisoners ou encore de Prince of Persia, n'est pas le seul à avoir bien réussi dans la famille. Sa sœur, Maggie Gyllenhaal a aussi tiré son épingle du jeu. Elle était l'amour de jeunesse de Batman dans The Dark Knight et donne la réplique à Julia Roberts dans Le sourire de Mona Lisa.

Comme Jake Gyllenhaal est à l'honneur ce dimanche 30 avril à 20 sur La Deux dans un thriller palpitant, Zodiac, l'histoire du Jack l’Éventreur de l'Amérique où il joue au côté de Mark Ruffalo et Robert Downey Jr. nous en avons profité pour reformer quelques autres fratries insoupçonnées...