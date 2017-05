Hugh Grant avoue détester une scène de "Love Actually"

Le retour de Love Actually

Une grande partie du casting de la cultissime comédie de Noël de 2003 "Love Actually" vient de se retrouver pour un court-métrage intitulé "Red Nose Day Actually" diffusé sur la BBC et sur La NBC, aux USA .

Hugh Grant était de retour pour interpréter son rôle du Premier ministre, mais aussi Colin Firth, Liam Neeson, Bill Nighy, Rowan Atkinson et Keira Knightley. Ils sont apparus dans ce film de 20 minutes diffusé à l'occasion du "Red Nose Day", une manifestation caritative prenant la forme d'une émission télévisée.