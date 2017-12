Hugh Grant aurait pris un sacré coup de vieux !

L'amour sans préavis Le millionnaire Georges Wade ne prend aucune décision sans consulter Lucy Kelson, sa conseillère multi-fonction en chef à la Wade Corporation. Brillante avocate et fin stratège, elle a aussi un ulcère et ne dort pas beaucoup. Ce n'est pas son travail qui en est la cause mais Georges. Intelligent, charmeur et totalement centré sur lui-même, il la traite plus comme sa nourrice que comme une avocate sortant de Harvard. Aujourd'hui, après avoir tout régi pendant cinq ans, de ses vêtements à son divorce, Lucy Kelson a décidé de démissionner. Georges accepte l'idée de son départ de la Wade Corporation à la condition qu'elle se trouve une remplaçante. Elle finit par engager June Carter, une jeune avocate ambitieuse qui, très vite, ne cache pas ses vues sur son riche nouveau patron...