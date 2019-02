"High Energy" : La renaissance du disco

Au début des années 80, le disco semble mort et enterré. Mais pour les clubs et ceux qui les fréquentent, il n'est pas question que la nuit se termine !

À San Francisco, en 1981, Patrick Cowley, un musicien passionné par les synthétiseurs, fait renaître cette musique grâce aux rythmes électroniques et en créant ainsi un nouveau genre de disco nommé "High Energy" ("hi nrg") et en la destinant aux clubs gays. Un genre alors souvent incarné par des créatures hors norme et exubérantes tels les transgenres Sylvester ("Do you wanna funk") ou Divine ("Shoot your shot").