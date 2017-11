Harry Potter : les tristes révélations des comédiens !

Daniel Radcliffe et Rupert Grint alias Harry et Ron - © Tous droits réservés

A l’image de Ron, Harry et Hermione, on croyait Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson inséparables, mais il n’en est rien !

En 2012, Daniel Radcliffe déclarait dans la presse : " Il y a cette idée selon laquelle Emma Watson, Rupert Grint et moi sommes les meilleurs amis et qu'on passe notre vie ensemble. Je vais mettre les choses au clair, Emma et moi, nous nous envoyons des SMS assez souvent. Mais Rupert et moi ne le faisons pas. On ne doit se voir qu'une fois tous les six mois, quelque chose comme ça".

Première déception pour les fans du trio…