Harrison Ford explique pourquoi il a frappé Ryan Gosling !

Plus récemment, Harrison Ford a enfin donné sa version de l’histoire au magazine GQ et le pauvre Ryan en prend encore pour son grade : "son job était de ne pas être à ma portée. Mon job était d'envoyer le coup de poing. Mais on se déplaçait, la caméra se déplaçait, et je devais prendre en considération l'angle de la caméra pour que le coup de poing ait bonne allure. J'ai lancé une centaine de coups de poing pendant le tournage de cette séquence et je ne l'ai touché qu'une seule fois... Il devrait être reconnaissant".

Toujours sur le ton de l’humour, il a continué en disant que c’était "à 90% la faute de Ryan Gosling" qui doit s’estimer heureux de n’avoir reçu qu’un seul coup.

Mais l’acteur a fini par mettre de l’eau dans son vin et s’est excusé dans les loges avec un verre de scotch… et pas une goutte de plus ! "Quoi ? Il s’attendait à recevoir toute la bouteille ? Je me suis dit qu'un verre réglerait le problème. C'était suffisant" s’est amusé l’acteur… À 75 ans, Harrison Ford est toujours un dur à cuire !