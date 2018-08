Guillaume Canet en pleine "renaissance" change radicalement de look ! - Thomas Bremond thomasbremond@yah

Guillaume Canet en pleine "renaissance" change radicalement de look ! - Thomas Bremond thomasbremond@yah

Ce mercredi, François Cluzet est à la barre de "En solitaire" aux côtés de Virginie Efira et Guillaume Canet. Un véritable spectacle marin réalisé par Christophe Offenstein, qui parvient à maintenir l'intrigue jusqu'au bout.

François Cluzet n'a pas lésiné pour préparer son rôle. Outre une barbe qui rappelle les grands skippers de la course au large, l'acteur de "Intouchables" n'a pas hésité à demander des conseils à des navigateurs professionnels : Armel Le Cléac'h et Jean Le Cam.

Quand le navigateur Yann Kermadec doit remplacer au pied levé son ami Franck, blessé, au départ du Vendée Globe, tour du monde à la voile en solitaire, il tient enfin son rêve. Il attaque la compétition avec une farouche volonté de gagner. En pleine course, après une escale technique, Yann découvre qu'il n'est plus seul à bord. Un jeune homme s'est caché dans la cale, espérant au bout du voyage trouver refuge dans un nouveau pays. Dans l'instant, Yann voit son rêve lui échapper. Si les responsables de la course apprenaient cette présence, il serait disqualifié.