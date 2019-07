Grantchester : au revoir James Norton, bonjour Tom Brittney !

Sauf que James Norton, qui interprète brillamment le pasteur peu conventionnel de la petite ville anglaise de Grantchester depuis 3 saisons, quitte la série après les deux premiers épisodes de la saison 4. Si vous les avez ratés ce samedi, pas d’inquiétude : ils sont disponibles gratuitement sur RTBF Auvio.

James Norton fait donc ses adieux à l’Angleterre puritaine des années 50 et cède sa place à Tom Brittney, qui interprétera le vicaire Will Davenport. Décrit comme "un homme de Dieu avec une part de diable en lui" par les scénaristes, Will Davenport, qui débarque d’ailleurs en blouson de cuir et moto pétaradante, risque bien de reprendre le flambeau avec brio.