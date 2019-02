Godzilla débarque sur La Deux !

Difficile mais pas impossible ! Le réalisateur explique, dans une interview pour Allociné, de quelle manière lui et son équipe s'y sont pris pour donner un maximum de crédibilité à la bête mi-gorille, mi-baleine ("Godzilla" provient des mots japonais "Gorilla" qui signifie gorille et "Kujira" signifiant baleine) :

"Le plus gros obstacle pour rendre Godzilla crédible est de rendre son existence indiscutable. La réponse la plus simple est de dire qu'il a toujours été là. Vous allez me répondre alors que les humains l'auraient découvert. Et si c'était le cas ? Et si les essais nucléaires dans le Pacifique n'étaient pas des "essais" mais des tentatives pour essayer de le tuer ? Tout le scénario est parti de là."