George Clooney raconte sa rencontre avec Amal Alamuddin : un heureux hasard !

Déjà à l’époque, il est convaincu qu’Amal est son âme sœur : "J’ai eu le sentiment d’avoir rencontré une personne pour laquelle j’échangerais ma vie. J’ai rencontré quelqu’un dont la vie signifiait plus que la mienne. Je n’avais jamais fait cette expérience auparavant - et j’avais des personnes adorables dans ma vie."

La suite, on la connaît. George et Amal se sont dit oui en 2014 et sont les heureux parents de jumeaux, Ella et Alexander, nés en juin 2017.

Fini les histoires sans lendemain, l’ancien célibataire le plus convoité de la planète mène désormais une vie de famille tranquille. "Je ne bois plus autant qu’avant avoue-t-il. Cela n’a jamais été un problème pour moi. J’ai eu quelques mauvaises semaines au fil des ans... mais je peux prendre quelques verres et m’arrêter. Quand Amal était enceinte, il y avait ce sentiment de devoir être constamment prêt... Avant les jumeaux, c’est ce que je ressentais pour elle."