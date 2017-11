Frédérique Bel et Noémie Schmidt témoignent contre le harcèlement sexuel - Paul Morigi - AFP

Depuis le lancement des hashatg #balancetonporc et #moiaussi, les témoignages de célébrités et d'anonymes se multiplient. L’actrice de "Versailles", elle aussi victime de harcèlement de la part d’un photographe, encourage ce mouvement initié sur les réseaux sociaux et souhaite que ce ne soit qu’un début.

"Maintenant, il faut prendre ses responsabilités et agir, pas seulement sur Instagram et Facebook. Il faudrait lancer un vrai débat de fond avec des propositions politiques" a-t-elle confié à 20 Minutes.