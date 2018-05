Pourquoi Frédéric Diefenthal refuse de jouer dans Taxi 5

Dans une interview de Télé-Loisirs, Samy Naceri, alias Daniel, avait exprimé ses ressentiments quant à la production de Taxi 5 qui l’avait écarté du casting : " J'ai fait le 1, le 2, le 3, le 4, je pense que je mérite un peu plus de respect ! Quand ils viendront me voir avec quelque chose de plus sérieux et une lecture de scénario, on pourra en discuter. Pour l'instant, pour le grand désespoir des fans qui ont aimé les premiers films, je ne suis pas dedans ! ".

Pour l'acteur d'Emilien, "Taxi" sans Daniel n’avait pas de sens. De plus, Frédéric Diefenthal reconnait se réjouir de pouvoir enfin se décoller la saga de la peau : " Je m’en fous, je le dis sans amertume ", confie-t-il à TV Mag. Néanmoins, la question se pose déjà en coulisses : Taxi 5 aura-t-il autant de succès sans ses protagonistes ? A voir …