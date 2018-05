Frédéric Diefenthal à nouveau dans la peau d'un flic

En plein hiver, le corps d’une jeune femme est repêché dans le lac. Cette perte suscite une grande émotion de la part du capitaine, Bruno Romagnat (Frédéric Diefenthal), qui connaissait bien la défunte. Étrangement, l’examen médico-légal de la victime n’explique pas le mystère des étranges marques autour de sa bouche : Stéphanie Jourdain serait morte des suites d’un traumatisme crânien … difficile à croire.

C’est dans cette région culturelle et historique française que se déroule la nouvelle intrigue de " Meurtres à ", une collection coproduite par la RTBF. En tête d’affiche, Frédéric Diefenthal et Sofia Essaïdi, copains comme cochons si l’on s’en tient aux dires de la chanteuse et actrice dans une interview de Télé 7 Jours : " L’amitié qui transparaît à l’écran n’est pas feinte ".

