Franck Dubosc créé du chômage et Steve Martin mène son enquête !

Frank Dubosc s'était exprimé sur son personnage lors d'une interview pour Azur En Scène :

"Il est réaliste et ancré dans une réalité. Il est sévère, sérieux et je vais le rendre drôle. (...) Je me suis dit 'C'est un personnage réel, c'est un personnage vrai et en plus il est drôle.

J'ai le beurre et l'argent du beurre. C'est à dire que je peux faire une comédie tout en n'étant pas forcement un clown.' "

Cela lui réussit bien puisqu'on le retrouve pour la première fois dans un rôle de "méchant", et le résultat n'est pas mauvais du tout !