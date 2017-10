Florence Pernel : "Vincent Winterhalter est le partenaire idéal"

Maussane, cœur de la Provence, d’habitude si paisible et où il fait bon vivre voit pourtant jaillir rancœurs et passions qui poussent au crime... Elisabeth Richard et Paul Jansac y enquêtent sur le meurtre de Caroline Autiero, une jeune femme d'une trentaine d'années.

Plus que jamais complices, comme jamais chien et chat, Elisabeth et Paul vont exhumer de sombres histoires de familles concurrentes dans le secteur oléicole. Toutes sont prêtes au crime pour s'enrichir ou se venger...

À ne pas manquer le dimanche 29 octobre à 20h55 sur La Une.