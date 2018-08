"Fire Twister" : Casper Van Dien au cœur d'une catastrophe !

Alors qu'ils avaient pour vocation de sauver la planète, ils font tout le contraire. Ancien pompier, Scott (Casper Van Dien) s'était accompagné d'un groupe de militants écologistes pour accrocher une bannière à un silo contenant du pétrole.

Une bombe sur le bâtiment provoque une immense tornade de feu des suites de l'explosion.

Accusés de terrorisme, Scott et son équipe doivent trouver un moyen de stopper la catastrophe. S'ils échouent, Los Angeles ne sera bientôt plus qu'un tas de cendres.

Dans ce film, on retrouve également Lisa Ciara ("Jack and Jill vs. The world", "Warehouse 13") et Jon Mack ("Blunt Force Trauma", "Saw VI"). C'est ce samedi 18 août à 20h sur La Deux !