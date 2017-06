Fête des père : les papas au cinéma !

"Luke, je suis ton père" ; difficile de ne pas évoquer cette réplique culte lorsque l'on évoque les relations père-fils au cinéma. La fameuse saga a choisi de faire cette relation familiale le principal nœud de l'histoire. On notera évidemment la famille Skywalker qui se déchire autour de la force. Mais plus récemment, on attend encore d'avoir la réponse officielle à la question : mais qui est le père et de Rey (Le Réveil de la force) ?