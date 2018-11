"Faut pas lui dire" : le premier grand rôle de Jenifer au cinéma

Nouvel album qui cartonne, juré dans The Voice Kids et bientôt de retour dans The Voice France, la chanteuse Jenifer est sur tous les fronts !

Sans oublier son rôle d’actrice qui prend de plus en plus d’ampleur. Souvenez-vous de son premier rôle dramatique dans un téléfilm en avril dernier qui avait mis tout le monde d’accord.

A présent, on vous propose de la revoir dans son premier grand rôle au cinéma, celui d’une avocate psychorigide dans "Faut pas lui dire". Comédie sortie trois ans après qu'elle se soit illustrée au côté de Thierry Neuvic, père de son second enfant, dans "Les Francis".

Rendez-vous sur La Une le lundi 12 novembre à 20h25.